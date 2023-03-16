رئيس الأركان الأمريكي يرفض وصف إسقاط المسيرة الأمريكية بـ«عمل حربي»

قال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم الأربعاء، "إننا لا نسعى إلى صراع مسلح مع روسيا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن ذلك يأتي في أعقاب إسقاط مسيرة تجسس أمريكية في مواجهة مع الطائرات الروسية.

وقال ميلي للصحفيين في مؤتمر صحفي في واشنطن، إنه لا يعرف ما إذا كانت الطائرة الروسية قد اصطدمت عمدا بالمسيرة، التي تحطمت أمس الثلاثاء في البحر الأسود.

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها أدلة بالفيديو على الحادث ولم يكن هناك شك في أن تصرفات روسيا كانت عدوانية.

وردا على سؤال عن احتمال اعتبار هذا الأمر عمل حربي قال ميلي: "لن اعتبره كذلك".

وتحدث وزير الدفاع لويد أوستن ونظيره الروسي ، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء فيما بدا أنه محاولة للحد من التوترات.

وقال أوستن للصحفيين في إفادة صحفية: "نتعامل مع أي احتمال للتصعيد على محمل الجد ولهذا أعتقد أنه من المهم إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، أعتقد أنه من المهم حقا أن نتمكن من التحدث معا عبر الهاتف".