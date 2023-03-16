اندلاع حريق في فندق يعود تاريخه إلى 400 سنة يأوي لاجئين أوكرانيين

اندلاع حريق في فندق يعود تاريخه إلى 400 سنة، يتردد أنه يأوي لاجئين أوكرانيين، في منطقة ميدهرست في ويست ساسكس، بجانب مباني أخرى.

وذكرت وكالة أنباء بي ايه ميديا البريطانية أن الحريق اندلع بعد فترة قصيرة من الساعة الواحدة صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس في منشآة في نورث ستريت قبل أن يمتد الحريق إلى سطح فندق انجيل ان .

وقال هيلتون هولوواي ، أحد السكان المحليين للوكالة إنه تم إجلاء 30 شخصا، بينهم بعض الأطفال، من الفندق.

وأضاف" كان هناك عدد من اللاجئين الأوكرانيين في الفندق، الذي يضم 15 غرفة".

ولم ترد تقارير حول وقوع خسائر بشرية.