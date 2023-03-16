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ماليزيا مستعدة لتقديم المساعدات التقنية إلى دول الكومنولث

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 12:22 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 12:22 م

أكد وزير الخارجية الماليزي الدكتور زمبري عبد القادر، استعداد بلاده لتقديم المساعدات التقنية إلى الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجموعة العمل الوزارية للكومنولث (CMAG) في "مارلبورو هاوس" بمدينة لندن.

وناقش الاجتماع - وفقا لوكالة الأنباء الماليزية - القضايا ذات المصالح المشتركة وأوضاع مختلفة في دول الكومنولث، فضلاً عن طلب إعادة انضمام زيمبابوي إلى رابطة الكومنولث.

يذكر أن اجتماع مجموعة العمل الوزارية للكومنولث تأسس في عام 1995 لإدارة القيم السياسية للرابطة، ويتكون حالياً من بربادوس، وبيليز، وكندا، وغانا، وماليزيا، وملطا، وموريشيوس، ورواندا، وساموا، وتم تعيين ماليزيا عضواً في الاجتماع عام 2018.


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