سليمان وهدان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ شيكابالا

كشف سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود عبدالرازق «شيكابالا» قائد الفريق الأبيض.

وكان شيكابالا قد غاب عن بعثة الزمالك التى سافرت إلى الجزائر مساء الثلاثاء الماضي، وذلك لخوض مواجهة شباب بلوزداد في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال وهدان في تصريحات تليفزيونية: «لم أستطع التواصل مع شيكابالا في الأيام الماضية، ولكن إسماعيل يوسف (مدير الكرة بالزمالك) طمأنني بشأن حالته الصحية».

وأضاف: «شيكابالا حاليًا في حالة جيدة، وإذا كان هناك شيء ما ليس على مايرام، كنا سنقدم له أكثر من المطلوب، فهو يمتلك مكانة كبيرة عند إدارة الزمالك».

وتطرق للحديث عن مواجهة شباب بلوزداد، قائلا: «عندما يكون الزمالك في محنة، يظهر اللاعبون بمواقف جيدة، ونحن نثق بيهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بلوزداد».

وأتم: «لدينا أمل كبير في تحقيق نتيجة إيجابية ضد شباب بلوزداد بالجزائر، قبل مواجهة المريخ هنا بالقاهرة».