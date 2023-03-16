بيان ختامي مشترك بين مصر والسويد ولقاءات وزيارات مكثفة لوزير التجارة والصناعة في السويد

في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي المشترك وعقب المباحثات الثنائية بين وزيري التجارة في البلدين بحضور الوفد الرسمي من الجانبين وقع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد جوهان فورسل، وزير التجارة الخارجية والتعاون للتنمية الدولية السويدي على بيان ختامي لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والسويد، وتطوير علاقات التعاون بين دوائر الأعمال في كلا البلدين؛ لدعم النمو التجاري والاستثماري.

وتضمن البيان الختامي التزام كل من جمهورية مصر العربية ودولة السويد بمسعى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يساهم فيه القطاع الخاص بشكل رئيسي؛ حيث منحت استضافة مصر لقمة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي رقم 27 في شرم الشيخ فرصة فريدة لدوائر الأعمال المعنية لعرض كيفية مساهمة الحلول التي يقدمها القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الأخضر والرخاء، كما وافق كلا الوزيرين في اجتماع ثنائي خلال القمة على عقد اجتماع مبدئي في ستوكهولم.

كما تضمن البيان الختامي الإشارة إلى أنه تم خلال منتدى الأعمال المصري - السويدي الذي عقد في ستوكهولم في 14 مارس 2023 بحث واستكشاف فرص زيادة التجارة والاستثمارات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجالات الطاقة، والنقل وعلوم الحياة.

كما أكد الجانبان على أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية،وعلى أهمية تقوية التعاون بينهما وجعلهما أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل معًا لتنمية حجم التبادل التجاري إلى آفاق أعلى، وأشارا إلى أهمية التعاون للحصول على أقصى استفادة ممكنة من اتفاق المشاركة المصرية - الأوروبية.

​كما تضمن البيان الختامي اتفاق الجانبين على إقامة منتدى أعمال مصري - سويدي لاحق في مصر؛ ويشكل منتدى الأعمال منصة تستهدف توسعة وتعميق العلاقات الثنائية، مع تكثيف الاهتمام بالتعاون التجاري؛ والتطلع إلى تطوير المنتدى مع الوقت لمواكبة احتياجات كلا البلدين ودوائر الأعمال بهما.

ومن ناحية أخرى، زار السيد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة يرافقه الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري والسيد السفير أحمد عادل سفير مصر لدى السويد؛ مصنع شركة إيريكسون السويدية العالمية؛ لبحث فرص الاستثمار في مصر، وكذا زيارة لمجموعة Ahlens لسلاسل السوبر الماركت، ومقابلة المالك ورئيس مجلس الإدارة؛ لبحث استيراد احتياجات ومستلزمات هذه المتاجر من مصر من السلع الزراعية والغذائية والمستلزمات المنزلية وغيرها من منتجات.

كما تم عقد مقابلات ثتائية مكثفة على هامش المنتدى مع مسئولي كبريات الشركات السويدية العاملة في مجال إنتاج السيارات والشاحنات والأجهزة المنزلية والتجهيزات الطبية مثل volvo،Electa،Scania وإليكترولكس؛ لدعوتها لزيادة نشاطها التصنيعي في مصر.

كما نظّم السفير أحمد عادل سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة السويد عشاء عمل للسيد الوزير، مع عدد من كبريات الشركات السويدية في عدد من المجالات، مثل: النقل، السيارات، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، وعقد على هامش العشاء لقاء ثنائي للسيد الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري مع نظيره السويدي لدفع التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات السويدية في عدد من المجالات.