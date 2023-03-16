استطلاع: تقدم كليجدار على أردوغان بـ9 نقاط في سباق الرئاسة بتركيا

تفوق زعيم المعارضة الرئيسي، المرشح لانتخابات الرئاسة في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، بتسع نقاط على منافسه الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في أول استطلاع للرأي يتم إجراؤه منذ ترشيح أوغلو لخوض السباق من جانب تكتل من أحزاب المعارضة.

وذكر موقع تركيش مينيت الإخباري التركي، اليوم الخميس، أنه وفقا لنتائج استطلاع "تقرير تركيا" الشهري الذي تجريه شركة إسطنبول للأبحاث الاقتصادية، والتي تأسست عام 2016 لأبحاث السوق والرأي، حصل كليجدار أوغلو على 54.5% من الأصوات على مستوى البلاد، مقابل 45.5% لأردوغان، وذلك عند توزيع أصوات المترددين بين المرشحين الاثنين.

وشمل استطلاع الرأي ألفي شخص في 26 محافظة تركية، وتم من خلال مقابلات عبر الهاتف، في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري.

وكان تكتل من ستة أحزاب من المعارضة، والمعروف باسم التحالف الوطني، أعلن ترشيح كليجدار أوغلو للرئاسة في 6 مارس بعد حسم خلاف في اللحظة الأخيرة.