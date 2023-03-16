ارتفاع أسعار المساكن بالصين في فبراير 2023

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم الخميس، زيادة في أسعار المساكن بشكل عام في المدن الصينية الرئيسية خلال الشهر الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس، بأن البيانات الجديدة أضافت دليلا على استقرار قطاع العقارات في البلاد.

وفي فبراير الماضي، شهدت 55 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، ارتفاعا من العدد المسجّل البالغ 36 مدينة في يناير الماضي.

ومن ناحية أخرى، شهدت 40 مدينة زيادة في أسعار المساكن القديمة، بالمقارنة مع 13 مدينة في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته البيانات.