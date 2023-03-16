وفاة المستشار حمدي ياسين عكاشة القاضي البارز ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة الأسبق

وافت المنية، اليوم، القاضي السابق بمجلس الدولة، المستشار حمدي ياسين عكاشة، الرئيس الأسبق لنادي قضاة مجلس الدولة.

والمستشار عكاشة هو قضاة مجلس الدولة البارزين، الذين ارتبطت أسمائهم بالعديد من الأحكام القضائية الهامة الصادرة في أعقاب ثورة 25 يناير، فهو الذي أصدر أثناء رئاسته لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ي العام 2012 أحكام بطلان خصخصة شركات غزل شبين الكوم وطنطا للكتان وشركة النصر للمراجل البخارية.

وهي الأحكام التي انتهت فيها المحكمة إلى أن عمليات بيع تلك الشركات، شابها العديد من المخالفات الجسيمة، أدت إلى بيع جميع أصولها الشركة بأثمان بخسة، وبأسس غير سليمة.



كما أصدر عكاشة في تاريخ سابق على

تلك الأحكام حكمه الشهير بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مبلغ 540 مليون جنيه عن مسئوليتهم عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة إصدارهم قرار بقطع خدمات الاتصالات المحمولة والإنترنت إبان أحداث ثورة 25 يناير.