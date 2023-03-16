الولايات المتحدة تعلن عن أكثر من 331 مليون دولار مساعدات إنسانية لإثيوبيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن أكثر من 331 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الجديدة لإثيوبيا في السنة المالية 2023.

وقال بلينكن، في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا التمويل سيوفر الدعم المنقذ للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع والجفاف وانعدام الأمن الغذائي في إثيوبيا.

وتشمل هذه المساعدة 12 مليون دولار من خلال مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية وأكثر من 319 مليون دولار من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وبذلك يرتفع إجمالي المساعدة الإنسانية الأمريكية للاستجابة للمنطقة إلى أكثر من 780 مليون دولار في السنة المالية 2023.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة منفردة بتقدم المساعدة الإنسانية في إثيوبيا.

وتوفر المساعدة الأمريكية الدعم الضروري المنقذ للحياة بما في ذلك الغذاء والمأوى ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي والنظافة وجهود الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الرئيسية الأخرى، مؤكدا أن هذه المساعدات تعمق الشراكة بين الولايات المتحدة وأفريقيا.