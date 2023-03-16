متخصص بالشأن الصيني: وساطة صينية لحل القضية الفلسطينية قريبًا

قال الدكتور أحمد سعيد، المتخصص في الشأن الصيني، إن الاتفاق بين إيران والسعودية بوساطة صينية كان مفاجئًا لغير المتابع للشأن الصيني فقط، إلا أنه كانت هناك ترتيبات سابقة لعودة العلاقات بين البلدين بوساطة الصين.

وأوضح «سعيد»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن العلاقة بين السعودية وأمريكا كانت فرصة للصين لتكون شريكة معها، منوهًا بأن الجانب الصيني دائمًا موجود، وبكين هي المستفيد الأكبر، مضيفًا: «الصين بتجيب جول غير متوقع بعودة العلاقات السعودية الإيرانية».

وأشار إلى أنه خلال فترة بسيطة سيكون هناك حل وتسوية وإنهاء للصراع فيما يخص القضية الفلسطينية، حيث إن التعاون الصيني العربي والصيني الإسرائيلي يشكل علاقات كبيرة، كما أن الصين أصبحت مؤثرة في الجانب الإسرائيلي، قائلا: «إننا أمام بداية تاريخ جديد للمنطقة بوجود الصين».

وتابع: «السلام في العالم يصب في مصلحة الصين والنزاعات تعود لأمريكا.. وعدم التدخل في الشأن الداخلي ميزة تقدمها الصين لدول العالم»، منوهًا بأن الصين عادت للمشهد مرة أخرى.