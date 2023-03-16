يويفا يفتح تحقيقا بشأن مباراة بورتو وإنتر ميلان في دوري الأبطال

فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تحقيقا بشأن جماهير إنتر ميلان الإيطالي التي تم منعها من دخول مباراة فريقها أمام مضيفه بورتو البرتغالي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، رغم امتلاكهم لتذاكر المباراة.

وانتشرت لقطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي توضح عدم دخول المئات من جماهير إنتر لملعب "دراجاو" مع بداية المباراة.

كان بورتو قد أعلن قبل المبارة المباراة، أنه لن يتم السماح لجماهير إنتر الذين اشتروا تذاكر في مدرجات الفريق المضيف بالدخول، حتى ولو كان ذلك عبر النادي نفسه.

من جانبه، زعم إنتر أنه توصل إلى اتفاق من أجل السماح لجماهيره بالحضور في المباراة في حال ارتدائهم لألوان محايدة.

وأكد يويفا أمس الأربعاء، أنه سينظر في ذلك الأمر.

وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي : "يويفا على دراية بأن مجموعة كبيرة من جماهير الفريق الضيف قد اشتروا تذاكر في الجزء المخصص للفريق المضيف في الملعب".

وأضاف: "تنص لوائح يويفا على أن 5 بالمئة من سعة الملعب يجب أن تكون للفريق الزائر في منطقة منفصلة عن جماهير الفريق المضيف".

كان إنتر ميلان قد تأهل لدور الثمانية على حساب بورتو، بعدما فرض عليه التعادل السلبي، في إياب دور الستة عشر، ليتأهل بفوزه 1 / صفر بمجموع المباراتين.