إثيوبيا: الحلول الودية لقضية سد النهضة مع مصر والسودان ممكنة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، اليوم الخميس، إن الحلول الودية لقضية سد النهضة مع مصر والسودان ممكنة إذا توفر ما أسمته بـ"حسن النية" والاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولى، في إطار مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني الفريد موتوا، الخميس الماضي، أن "مصر دائما تسعى لاتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن التنمية لإثيوبيا وألا يقع أي ضرر جسيم على أي من دولتي المصب".

ونوه بأن مصر انخرطت في مفاوضات برعاية إفريقية لم تؤت بثمارها ومع استمرار بناء السد والإقدام على الملء الأحادي الرابع أصبح هناك ضرورة أن تتحلى إثيوبيا بالمسئولية في كل ما تضطلع به من إجراءات للانتهاء من السد، مؤكدا "مستمرون في السعي للتوصل إلى اتفاق إذا كان هناك إرادة سياسية حقيقية".