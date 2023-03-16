 الأمير أباظة رئيسا للدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط - بوابة الشروق
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الأمير أباظة رئيسا للدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط


نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 9:56 م

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، عن اختيار الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيسًا للدورة 39، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

كما وقع الاختيار على مدير التصوير دكتور سمير فرج ليكون مديرًا للدورة الجديدة، والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

من ناحية أخرى، أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب استقبال الأفلام التي ستشارك في الدورة الـ ٣٩ أول شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو المقبل وذلك على الموقع الرسمي Www.alexmcff.com.


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