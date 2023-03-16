نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية لمديرية التربية والتعليم على كورنيش النيل

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، مساء اليوم، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بكورنيش النيل، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 104، والذي يوافق 18 مارس من كل عام.

جاء ذلك بحضور حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير إدارة المنيا التعليمية، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنية.

شهد نائب المحافظ، عددا من العروض المسرحية والفنية والأناشيد الوطنية، وفريق الكورال، بمشاركة ايجابية وفعالة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة لتعزيز روح الولاء والانتماء.

ويتقدم نائب محافظ المنيا، بخالص التهاني لأهالي محافظة المنيا، بمناسبة العيد القومي "104"، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علي بلادنا بكل الخير والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يتقدم نائب المحافظ بخالص التحية والإعزاز والتقدير لأرواح شهداء الوطن بصفة عامة، والشهداء من أبناء محافظة المنيا بصفة خاصة، والذين ضحوا بحياتهم فداءً لترابه الغالي.