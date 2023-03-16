محافظ أسوان يشيد بمساهمة فعاليات الأسبوع المائي في ترشيد الاستهلاك

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، ختام فعاليات الأسبوع المائي والذي تم تنظيمه في الفترة من 10 إلى 15 مارس الحالي بمناسبة اليوم العالمي للمياه، تواكبًا مع الحملة القومية التي أطلقها الرئيس لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأشاد «عطية»، بكل الأنشطة والفعاليات المنفذة للأسبوع المائي داخل المؤسسات الحكومية والمدارس، ومراكز الشباب وقصور ومكتبات الثقافة، بجانب المساجد والكنائس، والجمعيات الأهلية وغيرها من الأماكن المستهدفة بجميع المراكز والمدن.

وأكد المحافظ، أهمية هذه الفعاليات ودورها في تحفيز الهمم لتكثيف الحملات والأنشطة المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه وترشيد الاستهلاك، باعتبار ذلك عملا دينيا ووطنيا.

ولفت إلى ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ على كل نقطة مياه ودعم ما توليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة من اهتمام لترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة منها سواء بإنتاج الطاقة الكهربائية أو استصلاح الأراضي الزراعية لإنتاج وتوفير الغذاء.

وشملت الفعاليات الختامية بقيام محافظ أسوان بتفقد أسطول المعدات والسيارات واللوادر وغيرها من أجهزة الدعم الفني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى تفقد أعمال المعرض الفني والتوقيع على جدارية ترشيد استهلاك المياه.