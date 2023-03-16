وزير الإعلام السعودي يؤكد أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار

أكد وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، أهمية توظيف العمل الإعلامي لتعزيز ثقافة الحوار، والتعاون، والتسامح، واحترام القيم والثقافات الأخرى، واعتبار تنوعها سبيلا لتحقيق الازدهار للشعوب، والتأكيد على احترام القيم، وحق المجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.

وأوضح خلال مشاركته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي عُقدت دورته الـ 16 في دولة الكويت، برئاسة العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع يأتي امتدادا للجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك، ويناقش أبرز التحديات الإعلامية التي تواجهها الدول العربية، في ضوء التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف القطاعات.

وأشار الدوسري إلى أهمية تبني موقف عربي موحد لمواجهة ما تبثه بعض المنصات الإعلامية الدولية من محتوى مخالف، يتعارض مع المبادئ الإسلامية، ولا يحترم قيم وأخلاقيات المجتمعات العربية، ووضع آليات تنفيذية مشتركة واضحة لبلورة موقف الدول العربية الرافض للمحتوى المخالف لمبادئ مجتمعاتنا وثقافتنا، ومتابعة مدى التزام هذه المنصات بضوابط النشر في دولنا، واتخاذ إجراءات موحدة في حال مخالفتها لأي من هذه الضوابط.

وشدد على التزام وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية بدعم جهود تطوير العمل الإعلامي العربي المشترك بما يحقق آمال وطموحات قياداتنا وشعوبنا العربية، مقدما الشكر لأعضاء اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وقطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جهودهم المبذولة للتحضير لهذا الاجتماع من خلال إعدادهم التوصيات ومشاريع القرارات وجدول الأعمال.