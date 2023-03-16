مخرجة فيلم «أفتونا»: حققت أمنية البطل في توصيل صوته وأحلامه للجمهور

عُرض الفيلم الأرميني "أفتونا"، اليوم الخميس، ضمن عروض ثاني أيام الدورة 24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، بحضور مخرجته آني جريجوريان.

الفيلم يشارك بمسابقة الفيلم التسجيلي القصير، وتدور أحداثه بقرية "أفتونا" المهجورة والتي يسكنها الآيزيدين في العراق، وذلك من خلال صبي يبلغ من العمر 12 عامًا يعيش في صراع بين عالمين لكل منهما طباعه ومبادئ مختلفة، حيث إن العالم الأول متخيل من نسج خياله يتمناه لنفسه، والثاني هو الحياة الحقيقية التي يعيش فيها داخل القرية.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة أدارها الناقد هيثم مفيد، وفيها تحدثت المخرجة اني جريجوريان، مؤكدة أن الطفل بطل الفيلم قابلته في الحقيقة بهذه القرية التي تدور فيها الأحداث.

وأشارت إلى أن "أفتونا" هو الاسم الأصلي للقرية قبل أن يتم تغييره، وأنها قررت أن تقدم الفيلم بعد أن قابلت هذا الطفل كمحاولة لتوصيل صوته وأحلامه للجمهور.

وتابعت: "الطفل يعيش واقع مشوه يحاول الهروب منه، وعندما شاهد الفيلم بكي فرحا لأن صوته وصل للناس".