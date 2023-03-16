مدرب وست هام: أمامنا مهمة لإنجازها في دوري المؤتمر الأوروبي

قال ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، إن فريقه أمامه مهمة قبل أن يواجه آيك لارنكا القبرصي في إياب دور الستة عشر من دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الفريق يسعى للفوز في مباراة اليوم الخميس، من أجل التأهل لدور الثمانية، بعد فوزها ذهابا 2 / صفر في ملعبه في العاصمة البريطانية لندن، كما يسعى الفريق لتحقيق الفوز في المباراة السابعة له في البطولة حتى الآن.

وقال مويس في تصريحات تليفزيونية: " من المؤكد أن هذه فرصة جيدة".

وأضاف: "إنه شيء عملنا من أجله بجد العام الماضي، لقد أنهينا الموسم في المركز السابع وهو المركز الذي أهلنا لبطولة دوري المؤتمر التي نستمتع بها الآن".

وتابع: "لقد استمتعنا برحلاتنا عبر أوروبا، لقد استمتعنا بالنتيجة الاسبوع الماضي".

وأتم مدرب وستهام: "لدينا عمل للقيام به ليلة الخميس للتأكيد على أننا أنهينا الأمور بنجاح، وإذا تمكنا من القيام بذلك سنتأهل لدور الثمانية من بطولة أوروبية أخرى للعام الثاني على التوالي، وهذا شئ مهم حقا".