اندلعت معارك عنيفة في شوارع العاصمة اليونانية أثينا، اليوم الخميس، بين الشرطة ومجموعة من مثيري الشغب الملثمين الذين قذفوا الشرطة بالحجارة وحطموا نوافذ المتاجر وألحقوا أضرارا بالمركبات وأشعلوا النيران في حاويات القمامة.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والهراوات، وإنها اعتقلت ستة أشخاص في أثينا، وإن أحد الضباط أصيب بجروح طفيفة، كما وقعت اشتباكات طفيفة في مدينة باتراس الساحلية.

كانت حركة المرور أصيبت بالشلل في أثينا، اليوم الخميس، في اليوم الثاني من الإضرابات الواسعة النطاق احتجاجا على الإهمال والأخطاء الممنهجة التي أدت إلى حادث قطار مؤخرا أسفر عن وفاة 57 شخصا.

وما زالت جميع الرحلات الجوية المحلية والدولية متأثرة باستثناء الرحلات الجوية الطارئة، كما أثرت الإضرابات على خدمات العبارات وخدمات السكة الحديد والنقل العام في المدن الكبرى، كما شارك موظفو القطاع الحكومي وعمال قطاع الصحة في الإضرابات.

ودعت النقابات العمالية الرئيسية في البلاد إلى إضرابات فيما طالب الشعب بتحقيق شامل في حادث القطار المميت الذي وقع قبل أكثر من أسبوعين، وجرى تنظيم مظاهرات أخرى في مدن كثيرة عبر البلاد.

وكشف التحقيق الجاري في حادث اصطدام قطاري ركاب وبضائع وجها لوجه في الأول من مارس، عن الكثير من المظالم داخل شبكة السكك الحديد في البلاد.