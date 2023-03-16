خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية ستوثر على الأسواق وتجذب الأموال الأجنبية

أكد وائل عنبة، الخبير الاقتصادي، أن الطروحات الحكومية الحالية ستؤثر إيجابيًا على الأسواق والاقتصاد المصري، موضحا أن التسعير كان سببًا في جذب الأموال الأجنبية وطرح الحكومة لبعض الشركات للاستثمار أنعش الأسواق.

وأوضح «عنبة»، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه كان من المقرر أن تبدأ الحكومة اليوم دورة الترويج للطروحات وتم طرح جزء منها لمستثمرين بأعينهم، ولم يتم طرحها بشكل علني، منوهًا بأن نجاح الطروحات يعتمد على التوقيت والتسعير والترويج.

وتابع: «تعويم عام 2016 و2022 سبب الصعود القوي للبورصة المصرية.. أي تعويم تأثيره إيجابي لكنه تأثير مؤقت وليس مستمرًا أو طويلًا»، مؤكدًا أنه لابد أن تهتم الحكومة المصرية بالبورصة مثل ما هو قائم في دول العالم، ولا نمتلك صانعًا للسوق.