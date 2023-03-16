المغرب: القبض على متطرف موال لداعش يشتبه في إعداده لتنفيذ مخطط إرهابي

أعلنت سلطات الأمن المغربية اليوم الخميس، القبض على متطرف موال لتنظيم داعش، بمدينة آسفي، يشتبه في تورطه في الإعداد والتحضير لتنفيذ مخطط إرهابي، في إطار مشروع فردي يهدف إلى تهديد الأمن العام.

وذكر بيان لسلطات الأمن المغربي المختصة أن التحريات أوضحت أن المتطرف كان قد أعلن "البيعة" للأمير المزعوم لتنظيم داعش، وشارك بشكل فعلي في الأعمال التحضيرية لرصد وتحديد أهداف مخططه الإجرامي، والمتمثلة في استهداف موظفين عموميين باستخدام أساليب الإرهاب الفردي.

وأضاف البيان بأن عمليات التفتيش بمنزل المتطرف أسفرت عن ضبط شريط مرئي يتضمن بيعته المزعومة للتنظيم، ويشهد فيه على عزمه الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لهذا التنظيم.

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة فور انتهاء إجراءات التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.