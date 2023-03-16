توقعات بأن يحقق حزب المزارعين الهولنديين فوزا كبير في الانتخابات الإقليمية

منيت الأحزاب الأربعة التي يتكون منها الائتلاف اليميني الحاكم في هولندا بخسائر كبيرة في الانتخابات الإقليمية، وفقا لاستطلاعات أولية أعلنت نتائجها مساء اليوم الأربعاء.

وتوقعت قناة "إن أو إس" الوطنية أن يكون الفائز الأكبر هو حزب حركة المواطنين- المزارعين اليميني الشعبوي "بي بي بي"، في الوقت الذي بدأ فيه فرز الأصوات عقب إغلاق لجان الاقتراع في التاسعة مساء.

ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية غدا الخميس.

ونال الحزب الذي يقوده المزارعون شعبية كصوت معارض للقواعد البيئية التي تقترحها الحكومة من أجل خفض مستوى انبعاثات النيتروجين. وعارض المزارعون هذه الإجراءات على مدار سنوات، وقد لجأوا للعنف أحيانا.

وتمت دعوة نحو 13 مليون مواطن هولندي للتصويت في الانتخابات التي ستحدد البرلمانات الإقليمية في مقاطعات البلاد البالغ عددها 12. كما سيحدد التصويت بشكل غير مباشر تكوين مجلس الشيوخ، أو الغرفة العليا، من البرلمان الوطني.