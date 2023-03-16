مركز سلمان للإغاثة وبريطانيا يبحثان موضوعات الإغاثة في إفريقيا

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية أندرو ميتشل، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في أفريقيا.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما في العاصمة البريطانية لندن، على هامش حوار المساعدات الاستراتيجي رفيع المستوى بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، سبل تعزيز الثنائي بينهما بما يخدم الفئات المحتاجة والمتضررة هناك.

وأشاد وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف دول العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدا بأن المشاريع والبرامج التي يقوم بها المركز أسهمت في التخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين حول العالم.