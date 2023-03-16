التخطيط: وثيقة الإدخار تستهدف التأمين على الأسرة حال التزام السيدة المتزوجة بإنجاب طفلين

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وثيقة الادخار تستهدف التأمين على الأسرة في حال التزام السيدة المتزوجة بإنجاب طفلين فقط"، قائلة "لو أن السيدة دخلت برنامج تنمية الأسرة وعمرها 21 سنة سوف تحصل على 65 ألف جنيه عندما تصل لعمر 45 سنة".

وأضافت هالة السعيد، خلال اتصال هاتفي مع قناة "إم بي سي مصر" لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر مساء اليوم الأربعاء، إن برنامج تنمية الأسرة هدفه الارتقاء بالخصائص السكانية والعنصر البشري وسوف يتم إنشاء منظومة تحول رقمي كاملة لهذا الغرض، مضيفة أن الدولة تقوم بإجراء تمكين اقتصادي للمرأة لتنمية الأسرة المصرية.

في سياق أخر، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جائزة التميز الحكومي هي قيمة مضافة مجتمعية يتم إعطاؤها لمؤسسات وأفراد، مشيرة إلى أن السيدات حصلت على عدد كبير من جوائز التميز الحكومي.

وأشارت د. هالة السعيد، إلى أن الجهاز الإداري للدولة مليء بالكفاءات وبه قصص كفاح، مشددة على ضرورة تشجيع العاملين والموظفين بشكل مستمر، مضيفة أن تسليط الضوء على قصص النجاح هو الهدف الأساسي من جائزة التميز الحكومي.

وأكملت أنه يمكن أن يتقدم الموظف للحصول على جائزة التميز الحكومي بشرط حصوله على موافقة من المؤسسة التي يعمل بها، مضيفة أنه يوجد مقيم سري للتفتيش على المؤسسات المرشحة لجوائز التميز الحكومي.