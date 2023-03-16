بكين تطلق أول خدمة لتسيير قطار شحن مباشر بين الصين وروسيا

غادر قطار شحن صيني محمل بـ55 حاوية، بكين صباح اليوم الخميس، متجها إلى العاصمة الروسية موسكو، ما يمثل تدشين أول خدمة لتسيير قطار شحن مباشر بين البلدين.

وكان من بين البضائع مواد بناء وأجهزة كهربائية ومنزلية وملابس من المركز اللوجيستي لحي بينجقو بشمال شرقي المدينة، حيث من المقرر أن يغادر الصين عبر ميناء مانتشولي في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين - وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

ومن المتوقع أن يصل القطار إلى موسكو في غضون 18 يوما، قاطعا مسافة تبلغ 9000 كم تقريبا.

وقال المدير العام لشركة "تايتونج الدولية المحدودة للنقل"، تشو يي شياو: "في الماضي، كنا بحاجة إلى إرسال المنتجات إلى مقاطعتي خنان أو خبي قبل شحنها إلى أوروبا، ومن خلال إطلاق هذه الخدمة، نستطيع الآن إرسال البضائع مباشرة من بكين إلى أوروبا، ما يقلل التكاليف اللوجستية ويعزز كفاءة النقل"، مشيرا إلى أن هذا التطور يوفر فرصا جديدة لازدهار الأعمال التجارية.

ويوافق هذا العام الذكرى الـ10 لمبادرة الحزام والطريق، وبحسب ليو تشن فانج رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، فإن قطارات الشحن الصينية - الأوروبية ربطت 108 مدن صينية بـ208 مدن في 25 دولة أوروبية، حيث تتعامل خطوط الشحن مع 65 ألف رحلة لقطارات الشحن.