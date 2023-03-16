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فيديو لنجل رونالدو صحبة صديق سعودي يشعل مواقع التواصل

رويترز
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 7:07 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 7:07 ص

صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه.

وتفاعل كثيرون مع مقطع فيديو الابن الأكبر لرونالدو، البالغ من العمر 12 عاما، حيث ظهر صحبة طفل سعودي في مثل عمره، وكانا يرتديان قميص نادي النصر.

وبعد 3 أشهر من انتقال عائلته للعيش في المملكة، يبدو أن أبناء رونالدو أعجبوا باللغة العربية، حيث قال جونيور في الفيديو: "تحية لأبو راكان"، وفي وقت سابق نطقت ابنته ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، أيام الأسبوع بالعربية.

وانضم جونيور إلى أكاديمية "مهد" الرياضية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين.

و"مهد" أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية بدءا من سن 6 سنوات.

 

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