أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الفكر السلفي يمنع المجتمع المصري من التفاعل مع العصر والمجتمع الحديث، موضحا أن الفكر السلفي يحولنا لمتلصصين على الآخرين، ولا يوجد مجتمع سلفي في الوجود الإنساني يعيش حياة التقدم لا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس، مساء اليوم الأربعاء، أن المجتمعات الناجحة هي التي بها مؤسسات تضع المواطن أولًا، منوهًا بأن حرية التدين والحرية السياسية هما سبل النجاح، معقبًا: المجتمع السلفي يصنع قطيعا في السياسية والدين.

وأضاف مقدم حديث القاهرة: إننا تربينا منذ 50 عاما على الثقافة السلفية، وهي التي تعني فهم الدين بالطريقة السلفية، ومتمثلة في المذهب الحنبلي، مضيفًا: هناك سلفية فنية ودينية، جعلتنا نعيش داخل إطار مجتمع سلفي وهو لا يقبل الجديد أو التجديد ويتصور أن الحقيقة واحدة.