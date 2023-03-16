الجيش الباكستانى يعلن مقتل 8 إرهابيين في جنوب منطقة وزيرستان

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية قتلت ثمانية إرهابيين خلال عملية شنتها في جنوب منطقة وزيرستان.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان نقلته قناة "إيه آر واى نيوز" الإخبارية الباكستانية، أن القوات الأمنية نفذت هذه العملية إثر تلقى معلومات استخبارية عن تواجد إرهابيين في بلدة "زنغارا " جنوب وزير ستان، حيث تم تبادل إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مصرع ثمانية منهم.

وأضاف البيان أن تبادل إطلاق النار أسفر أيضا عن إصابة جنديين من الجيش الباكستاني ومصرع طفلين في المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية عثرت على أسلحة وذخيرة وكمية كبيرة من المعدات كانت بحوزة الإرهابيين الذين لقوا مصرعهم أثناء هذه العملية وأن الجيش مصمم على القضاء على خطر الإرهاب في كل بوصة من أراضى باكستان.