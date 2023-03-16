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وفاة 6 أشخاص في تحطم مروحية بشمال العراق

د ب أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 10:24 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 10:24 ص

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عن مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة في دهوك، مشيرا إلى أن الطائرة غير تركية وبعض ركابها من حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة.

وقال الجهاز، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، إن طائرة مروحية تحطمت مساء أمس بالقرب من قرية بيركيات في منطقة جماني بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها.

وأضاف البيان، أن "مسئولي حكومة إقليم كردستان اتصلوا بالحكومة العراقية والحلفاء والحكومة التركية بشأن سقوط المروحية، لكنهم قالوا ردا على ذلك إن المروحية ليست لهم".

وأوضح أن "قوات الأمن بدأت التحقيق في الحادث"، مبينا أن "التحقيقات الأولية كشفت أن المروحية كانت من طراز Eurocopter AS350، وأن بعض الركاب الذين توفوا كانوا من مقاتلي حزب العمال الكردستاني".

وأكد البيان أن التحقيقات تتواصل بهذا الشأن؛ من أجل جمع المعلومات كاملة ومعرفة المروحية إلى أي جهة تنتمي.

وكان مصدر أمني، قد أفاد أمس بسقوط طائرة مروحية في حقل نفطي في جبل خيري المطل على قرية بيركيات التابعة لناحية جمانكي شمالي محافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.

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