اليابان: 4 سفن صينية دخلت صباح اليوم مياهنا الإقليمية

قالت اليابان إن أربع سفن تابعة للحكومة الصينية، دخلت صباح اليوم الخميس، المياه الإقليمية للبلاد بالقرب من جزر سينكاكو، ويبدو أنها كانت تتبع زورقي صيد يابانيين.

ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن خفر السواحل الياباني القول، إن السفن دخلت المياه الإقليمية للبلاد بالقرب من جزيرة يوتسوري وميناميكوجيما، واحدة تلو الأخرى، خلال الفترة بين الساعة 0640 صباحا والساعة 0700 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويقول مسؤولو خفر السواحل إن السفن الصينية كانت تبحر في المنطقة المجاورة للمياه الإقليمية لليابان.

وأرسل خفر السواحل زوارق دورية، لضمان سلامة زورقي الصيد، ولتحذير السفن الصينية لمغادرة المياه الإقليمية.

وقال المسؤولون إن السفن الأربع كانت على بعد يتراوح بين كيلومتر وكيلومترين اثنين، من زورقي الصيد اللذين كانا على بعد نحو 19 كيلومترا جنوب جزيرة يوتسوري حتى الساعة السابعة صباحا.