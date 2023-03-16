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شباب الجيزة يبحث توفير سبل التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بالمجالات الثقافية

يارا صابر
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 12:33 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 12:33 ص

التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ناصر نجيب زكي مدير عام مكتبات الأقاليم التنمية المحلية "قطاع بني سويف"، لبحث توفير سبل التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية ولا سيما بالمجال الثقافي لكي يعود بالنفع عليهم.

وذكر وكيل الوزارة، أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تضم 209 مراكز شباب على مستوى المحافظة، لافتا إلى سعي المديرية لتوفير الأنشطة الثقافية والرياضية، السياسية والاجتماعية، لأعضاء المراكز والمترددين عليها مع الاهتمام بالجانب الثقافي وعمل مسابقات داخل مكتبات المراكز لتشجيع النشء والشباب على القراءة.

وتابع: "لذلك نهتم بدعم تلك المكتبات بالكتب وتحديث ألية الإستفاده منها بما يتناسب وأعمار المترددين عليها".

وأهدى مدير عام مكتبات الأقاليم، إدارة شباب الهرم 1350 كتابا دعماً من القطاع للمديرية كجزء لمكتبات مراكز الشباب.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر للضيوف، وأهداهم درعا رمزيا باسم المديرية مع الوعد بتفعيل بروتوكول عمل لتطوير مكتبات المراكز بما يتناسب وحاجة المترددين بالتعاون مع الجهات المعينة ومدها بكميات جديدة من الكتب.

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