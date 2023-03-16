 هالاند ينافس أوسيمين وبنزيما على جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري الأبطال - بوابة الشروق
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هالاند ينافس أوسيمين وبنزيما على جائزة أفضل لاعب في ثمن نهائي دوري الأبطال

محمد عاطف
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 1:43 ص

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وكذلك أفضل هدف تم تسجيله في هذا الدور.

وكانت منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال قد انتهت مساء الأربعاء، وذلك عقب تأهل فريقا ريال مدريد ونابولي الإيطالي.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري الأبطال عبر تويتر، الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في دور الـ 16 من المسابقة، وهم، إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، وفيكتور أوسيمين (نابولي الإيطالي).

فيما اختار حساب دوري الأبطال 4 أهداف للمنافسة على جائزة أفضل هدف في دور الـ 16 من المسابقة، وهم، كريم بنزيما في مرمى ليفربول، جوندوجان في مرمى لايبزيج، كيفن دي بروين في مرمى لايبزيج، أوسيمين في مرمى آينتراخت فرانكفورت.


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