بولندا تعتزم إرسال 4 مقاتلات لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة

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قال الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم إرسال أربع مقاتلات ميج-29 لأوكرانيا خلال الأيام المقبلة، وسوف يتم إرسال عدد آخر لكييف في وقت لاحق.

وأدلى الرئيس بتصريحاته في العاصمة وارسو بعد اجتماع مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل.

وقال دودا إن سلاح الجو البولندي لديه حاليا 12 مقاتلة ميج-29 سوفيتية الصنع، والتي كان تم الاستيلاء عليها من مخازن ألمانيا الشرقية السابقة في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وبدأ النقاش بشأن مقاتلات ميج-29 البولندية أول مرة بعد فترة قصيرة من اندلاع الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في 24 فبراير 2022.