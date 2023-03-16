إيطاليا: ميلوني تلتقي بذوي ضحايا مأساة قارب مهاجرين

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بناجين، وذوي ضحايا كارثة انقلاب قارب مهاجرين قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا الشهر الماضي.

وأعربت ميلوني، عن تضامنها الشخصي مع ذوي الذين لقوا حتفهم إثر غرق القارب، وفقا بيان من مكتب ميلوني في روما، وأكدت لهم أن البحث عن الجثث سيستمر.

وغرق القارب في أواخر فبراير في البحر الهائج قبالة ساحل كالابريا، حيث كان يعج بالمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر للوصول إلى أوروبا.

وتوفي إجمالي 86 شخصا، من بينهم 35 طفلا.

وبحسب مكتب ميلوني، ساد لقاء اليوم الخميس جو "عاطفي"، مناشدا ذوي المتوفين إحساس "قلب الأم" لدى رئيسة الوزراء في الإعراب عن مطالبهم ورغباتهم.

وجددت ميلوني، رغم ذلك الحديث عن الخط الحكومي فيما يتعلق "بمكافحة مهربي البشر"، وفقا للبيان، وسألت ذوي الضحايا عما إذا كانوا مدركين بالكامل لمخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط.