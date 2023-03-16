أفادت منظمة الصحة العالمية، بتسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير وحتى 12 مارس الجاري.

وأوضحت المنظمة في تقرير اليوم الخميس حول مستجدات انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، أن هناك انخفاضًا في الإصابات والوفيات بنسبة 40% و57% على التوالي وذلك مقارنة بالفترة السابقة.

وأضافت أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة بما في ذلك الزيادات ببعض المناطق، لافتة إلى أنه حتى 12 مارس الجاري كان قد تم الإبلاغ عن أكثر من 760 مليون إصابة بالفيروس على مستوى العالم وأكثر من 6.8 مليون وفاة.