 الصحة العالمية: 4.1 مليون إصابة و28 ألف وفاة بكورونا خلال آخر 28 يوما - بوابة الشروق
الخميس 16 مارس 2023 5:29 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: 4.1 مليون إصابة و28 ألف وفاة بكورونا خلال آخر 28 يوما

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 5:12 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 5:14 م

أفادت منظمة الصحة العالمية، بتسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير وحتى 12 مارس الجاري.

وأوضحت المنظمة في تقرير اليوم الخميس حول مستجدات انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، أن هناك انخفاضًا في الإصابات والوفيات بنسبة 40% و57% على التوالي وذلك مقارنة بالفترة السابقة.

وأضافت أن هناك اختلافات إقليمية كبيرة بما في ذلك الزيادات ببعض المناطق، لافتة إلى أنه حتى 12 مارس الجاري كان قد تم الإبلاغ عن أكثر من 760 مليون إصابة بالفيروس على مستوى العالم وأكثر من 6.8 مليون وفاة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك