نقيب المهندسين يلتقي وزير الري لاستعراض الموقف الحالي لأعمال النقابة

التقى طارق النبراوي نقيب المهندسين، وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، مساء أمس الأربعاء؛ لاستعراض الموقف الحالي لأعمال النقابة المختلفة، طبقا لاختصاصات الوزير بالاشراف على نقابة المهندسين.

وعقد اللقاء بحضور الوفد المرافق لنقيب المهندسين، والذي ضم كل من: أمين صندوق نقابة المهندسين، ومهندس استشاري محمد ناصر، والنائبة مها عبدالناصر، ورئيس شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، حماد عبدالله حماد، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، محمود العربي.

من جانب وزارة الموارد المائية والري، شهد اللقاء حضور كل من الوكيل الدائم للوزارة محمد صالح، ورئيس مصلحة الري علي منوفي، ورئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير أحمد مدحت، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ، إيمان عبد العزيز، ورئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالديوان العام، ياسر العوضي.