زعيم المعارضة الكندية: بكين ساعدت جستن ترودو على الفوز في الإنتخابات

قال زعيم حزب المحافظين الكندي المعارض، بيير بويليفير، اليوم الأربعاء، إن تسريبات الأمن القومي في وسائل الإعلام أثبتت أن النظام الصيني ساعد الحزب الليبرالي في الفوز.

وقال بويليفر، خلال مؤتمر صحفي في مقاطعة بريتش كولومبيا، إن وثائق أجهزة الإستخبارات والشرطة المسربة تظهر أن بكين عملت على المساعدة في انتخاب جستن ترودو. هذه حقيقة مقبولة. إنه لا ينكر ذلك حتى"، مضيفا "أعتقد أن الكنديين من جميع الخلفيات السياسية يسألون" ما الذي يجب أن يخفيه جستن ترودو؟"

واعترف رئيس الوزراء جستن ترودو بوجود تدخل لكنه قال إنه لم يؤثر على نتائج الانتخابات. كما يقول المحافظون والحزب الديموقراطي الجديد إن التدخل لم يؤثر على النتيجة الإجمالية للانتخابات.

ويشير استطلاع أجراه أنجوس ريد في أوائل مارس إلى أن 50 بالمائة من ناخبي حزب المحافظين يعتقدون أن النظام الصيني حاول "بالتأكيد" التدخل في الانتخابات الكندية، بينما يعتقد 24 من الليبراليين نفس الشيء. وبشكل عام، يعتقد 65 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أن هناك تداخلًا مؤكدًا أو محتملاً.

وكشفت وسائل الإعلام الكندية عن وثائق سرية من دائرة الاستخبارات الأمنية الكندية ومكتب مجلس الملكة الخاص منذ نوفمبر الماضي. وحدت شبكة جلوبال نيوز عضو برلمان إقليمي وآخر فدرالي على أنهما مرتبطان بشبكات التدخل الأجنبي للنظام الصيني.

كما ذكرت صحيفة "جلوب أند ميل"، نقلا عن وثائق للاستخبارات الكندية أن استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني كانت انتخاب حكومة أقلية ليبرالية وهزيمة بعض المرشحين المحافظين.