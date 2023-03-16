 إندونيسيا وسنغافورة تأسفان لعدم إحراز تقدم بشأن أزمة ميانمار - بوابة الشروق
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إندونيسيا وسنغافورة تأسفان لعدم إحراز تقدم بشأن أزمة ميانمار

جاكرتا (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 9:44 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 9:44 ص

أعربت كل من إندونيسيا وسنغافورة عن أسفها؛ بسبب عدم إحراز تقدم لحل الأزمة السياسية التي طال أمدها في ميانمار، بحسب ما قاله رئيس وزراء الدولة المدينة، لي هسين لونج.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لي القول اليوم الخميس، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن سنغافورة ستواصل العمل مع إندونيسيا والكتلة الإقليمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وشركائها، ومن بينها الأمم المتحدة، للدفع من أجل التنفيذ الكامل لـ"توافق النقاط الخمس".

ويشار إلى أن "توافق النقاط الخمس"، هي خطة سلام من خمس نقاط تم الاتفاق عليها قبل عامين؛ لتمهيد الطريق نحو إنهاء الأزمة السياسية في ميانمار.

من ناحية أخرى، قال لي إن سنغافورة ستعمل أيضا مع إندونيسيا ودول آسيان، على خارطة طريق من أجل عضوية تيمور الشرقية.

ووقع الزعيمان خلال اللقاء العديد من الاتفاقيات بشأن مشروع العاصمة الجديدة لإندونيسيا، والطاقة المتجددة، وبرنامج التبادل التكنولوجي.


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