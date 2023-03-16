 ربيعة قبل مواجهة القطن: يجب أن نقبل تقلبات كرة القدم - بوابة الشروق
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ربيعة قبل مواجهة القطن: يجب أن نقبل تقلبات كرة القدم

محمود باهي
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 3:40 م

تحدث رامي ربيعة، مدافع الأهلي، بلهجة هادئة قبل مواجهة القطن الكاميروني، غدا الجمعة، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

قال ربيعة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "اللاعبون في حالة تركيز أمام القطن، ولا نفكر فيما سيحدث مستقبلا".

أضاف "نعلم أن القطن سيلعب بكل قوته، ولكن لاعبي الأهلي اعتادوا على الصعاب، لذا يجب أن نبذل أقصى ما لدينا".

أشار "لا نفكر أيضا فيما مضى، ونتائج الفريق في المباريات السابقة، كرة القدم به متغيرات عديدة، يجب أن تتقبل الإيجابيات والسلبيات".

واصل "لدينا دوافع، نركز في الأهلي دائما على اللعب للفوز بالألقاب".

وختم تصريحاته "سنقدم كل ما لدينا، لأننا نلعب للأهلي، ولا نمثل أنفسنا فقط، كلنا روح واحدة، ونحتاج مساندة أنفسنا كلاعبين لتجاوز هذه المرحلة الصعبة".


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