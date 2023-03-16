لرئيس الكوري الجنوبي يصل إلى اليابان

وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إلى اليابان اليوم الخميس؛ لعقد قمة مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، في زيارة تحمل رمزية كبيرة حيث تشير إلى تحسن العلاقات المتضررة، وذلك بعد التوصل لقرار بشأن تعويض أفراد العمالة القسرية وقت الحرب.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الزيارة، التي تستمر يومين، تعد أول زيارة يقوم بها رئيس كوري جنوبي للقاء رئيس وزراء ياباني منذ 12 عاما.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي السابق قد زار اليابان عام 2019، ولكن لحضور قمة مجموعة العشرين، وليس لزيارة ثنائية.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات من اجتماع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان لمناقشة "التهديدات" المتطورة لبيونج يانج والتحديات المشتركة الأخرى.

وحضر يون اجتماعا لمجلس الأمن الوطني قبل مغادرته إلى اليابان، وحذر من أن كوريا الشمالية سوف " تدفع بالتأكيد ثمن الاستفزازات المتهورة"، وفقا لما قاله المكتب الرئاسي في بيان.