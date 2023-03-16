شولتس يعلن عن توريدات أخرى من الأسلحة إلى أوكرانيا بالتعاون مع دول أوروبية أخرى

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن توريد المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا بالتعاون مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وخلال إلقائه بيان الحكومة بمناسبة قمة الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، قال شولتس في البرلمان الألماني اليوم الخميس إن ألمانيا ستعمل بالتعاون مع شركاء أوروبيين على حصول أوكرانيا على أسلحة ومعدات حتى تتمكن من الصمود والدفاع عن نفسها.

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "من المهم بشكل خاص تماما أن يتم تزويد أوكرانيا بسرعة بالذخيرة اللازمة. سنقر خلال المجلس الأوروبي مع شركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي المزيد من التدابير لتحقيق إمداد أفضل ومستمر".

وأعلن شولتس عن استعداد بلاده لفتح مشاريع المشتريات الخاصة بها أمام دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وتقدم ألمانيا بالفعل مساعدات شاملة من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تتعرض لهجوم من جانب روسيا.

يذكر أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيبحثون في بروكسل في الأسبوع المقبل قضايا مثل القدرة التنافسية للتكتل والطاقة وكذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.