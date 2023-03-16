مطار الملك فهد الدولي يحصل على المركز الـ 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم

حقق مطار الملك فهد الدولي، إنجازا جديدا بحصوله على المركز الـ 44 ضمن أفضل 100 مطار في العالم، حيث يواصل ‬تقدمه في تحقيق الإنجازات وحصوله على مراكز متقدمة.

جاء ذلك خلال إعلان نتائج تقييم منظمة (Skytrax)، والذي شارك فيه أكثر من 500 مطار حول العالم خلال معرض (PassengerTerminal EXPO )، والذي أقيم أمس في العاصمة الهولندية أمستردام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن مطار الملك فهد الدولي حصل على المركز الأول كأفضل مطار إقليمي على مستوى الشرق الأوسط، والمركز الخامس كأفضل مطارات في العالم ضمن فئة المطارات الدولية (من 5 إلى 10 ملايين مسافر)، إضافة إلى حصوله على المركز السادس في تصنيف أفضل موظفين مطار على مستوى الشرق الأوسط، والسابع في تصنيف أفضل المطارات على مستوى الشرق الأوسط، والتاسع بين أفضل المطارات الإقليمية في العالم، والسابع في تصنيف أنظف المطارات في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام المهندس محمد الحسني، أن هذه النتائج تأتي ثمرة لما يحظى به القطاع من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وهو ما يسهم في تحقيق العديد من المنجزات والمكتسبات في ظل المسيرة التنموية الشاملة، منوها بالجهود الدؤوبة والعمل الجاد والمستمر لكافة العاملين بمطار الملك فهد الدولي من جميع القطاعات لتقديم أفضل تجربة للمسافرين والمضي قدما في الإسهام لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.