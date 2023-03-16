تظاهر المئات في برلين أثناء زيارة نتنياهو احتجاجا على سياسته

شارك المئات في مظاهرة بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور البلاد حاليا.

واحتشد المتظاهرون بعد ظهر اليوم بشكل أساسي في الحي الحكومي وعند بوابة براندنبورج الشهيرة، وقدرت الشرطة عددهم بنحو 400 إلى500 شخص.

وكان عدد الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في هذه المظاهرة يبلغ 1000 شخص.

يذكر أن المظاهرة تأتي للاحتجاج على أمور من بينها الإصلاحات التي تعتزم حكومة نتنياهو الدينية اليمينية تطبيقها على النظام القضائي في إسرائيل عبر إجراء سريع. وستتيح هذه الإصلاحات للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إلغاء قرارات للمحكمة العليا الإسرائيلية.

ويرى معارضو الإصلاحات القضائية أنها تعرض الفصل بين السلطات للخطر.

كان نتنياهو وصل إلى برلين ليلة الأربعاء/الخميس الماضية، حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاء مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في قصر بيلفو الرئاسي قبل أن يعود إلى إسرائيل في وقت لاحق من مساء اليوم.