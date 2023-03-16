رفضت وكالة الطاقة الذرية الليبية، التعليق على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول اختفاء اسطوانات يورانيوم طبيعي من موقع في ليبيا.

وقالت الوكالة الليبية، لقناة "العربية الحدث"، إنه سيتم التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة مفتشين إلى الموقع المعني، بعد أن كان تم التحذير من خطر إشعاعي في ليبيا جراء عدم معرفة أماكن تلك المواد ما يثير مخاوف تتعلق بالأمان النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قالت في بيان للدول الأعضاء أمس الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، مضيفة أنها ستجري مزيدا من الأنشطة لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه، والمكان الذي يوجد فيه الآن.

وحذرت الوكالة من أن الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي، لافتة إلى أن الوصول للموقع يتطلب لوجستيات معقدة.