أفادت وسائل إعلام تركية، بأن حزب العدالة والتنمية التركي، وافق اليوم الخميس، رسميًا على قرار تسمية الرئيس رجب طيب أردوغان كمرشح رئاسي عن الحزب في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في 14 مايو المقبل.



ووفق ما أورده موقع "تركيا الآن" اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالفترة الدعائية للرئيس والانتخابات النيابية الثامنة والعشرين.



وتبدأ فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة 31 مارس، وتبدأ فترة الدعاية للانتخابات البرلمانية يوم السبت 18 مارس.



ووفقا لموقع "تركيش مينيت" الإخباري، اختارت الكتلة البرلمانية للحزب، أردوغان، كمرشح للحزب للانتخابات الرئاسية.



وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عصمت يلماز إن النواب الحاضرين في اجتماع الكتلة قرروا بالإجماع ترشيح أردوغان، وأضاف أن الحزب سيتقدم بطلب رسمي بذلك للمجلس الأعلى للانتخابات.



كما اختارت الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية اليمينية المتطرفة، وهي حليف انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أردوغان كمرشح للحزب عقب اجتماع عقد اليوم الخميس.



وفي الوقت نفسه، قالت صحيفة "ديلي صباح" التركية الموالية للحكومة، إن الترشيحات بدأت تتوالى لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة التي ستجرى في نفس توقيت الانتخابات الرئاسية في 14 مايو.



ووفقا للصحيفة، بدأ الحزب الحاكم في قبول الطلبات الأولية للترشيحات، بينما سيحدد المجلس التنفيذي والرئيس القائمة النهائية في نهاية المطاف.



وينظر الحزب في ترشيح العديد من الوزراء في البرلمان.



كان أردوغان شكل حكومة كبيرة من التكنوقراط في وقت سابق، حيث اختار العديد من الوزراء ممن لا يشغلون مقاعد برلمانية، كما كان متبعا من قبل في السياسة التركية.



وقالت الصحيفة إن أردوغان التقى القائمين على رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب أمس الأربعاء لبحث الاستعدادات للانتخابات.



ويفضل أردوغان ترشيح وزراء من بينهم وزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الداخلية سليمان صويلو، لخوض الانتخابات البرلمانية.



وذكرت "ديلي صباح" أنه تم اختيار الرجلين من محافظات ضربها الزلزال المدمر في 6 شباط/ فبراير في جنوب تركيا، مشيرة إلى أن رئيس أركان أكار، رمزي ألباسان، استقال أيضا اليوم الخميس للترشح للانتخابات البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية.