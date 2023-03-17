نتنياهو يدعو في برلين إلى التصدي لإيران ومنعها من امتلاك أسلحة نووية

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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى انتهاج سياسة أكثر تشددا حيال إيران.

وفي أعقاب محادثاته مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين اليوم الخميس، قال نتنياهو: "يجب أن نتصدى بقوة شديدة لإيران وأن نعمل على ضمان عدم قدرتها على إنتاج أسلحة نووية".

وصرح نتنياهو بأن بلاده ستبذل "كل ما يلزم" لمنع هذا.

وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأنه ليس هناك خطر أكبر من خطر البرنامج النووي الإيراني، وقال إن القيادة في إيران دعت إلى تدمير الدولة اليهودية الوحيدة.

وتابع: "لن يسمح الشعب اليهودي بهولوكوست ثانٍ"، لافتا إلى أن هذا هو السبب في أهمية التعاون مع حلفاء إسرائيل مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: "يجب أن نتحرك الآن"، وحذر من إمكانية حدوث عواقب في حال عدم التحرك.

كان نتنياهو أعلن مرارا في الفترة الماضية أنه لا يستبعد القيام بعمل عسكري.

من جانبه، طالب شولتس طهران بإنهاء "نشاطها التدميري" في المنطقة وقال إن إسرائيل وألمانيا يوحدهما القلق حيال "اتخاذ إيران خطوات جديدة للتصعيد وقيامها بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية للغاية". لكن شولتس قال إن الأولوية العليا للحل الدبلوماسي.