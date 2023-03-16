وكيل زراعة الغربية يتفقد الزراعات المستخدمة للري الحديث بمركز زفتى

تفقد الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الخميس، الزراعات المقامة بالحقول المنفذ بها نظم الري الحديث بمركز زفتى.



رافق وكيل الزراعة، المهندس فخرى باز مدير عام الإدارة العامة للثروة الحيوانية، والمحاسب مدحت كركر مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والمهندس على فودة مدير الإدارة الزراعية بمركز زفتى، والمهندس أشرف زهرة مدير الإدارة الزراعية بمركز السنطة.



وتجول أبو شادي، في مزرعة الحاج أبوالعلا درويش المنزرعة بمحصول البطاطس صنف كارا بمساحة 15 فدانا، حيث قال المزارع إنه يطبق نظام الري الحديث، والذي يوفر حوالى من 20 إلى 30% من الأسمدة والمياه ومبيدات الحشائش، مؤكدا أن الحالة العامة للمحصول ممتازة، وتبشر بإنتاجية عالية.



وكانت تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التوسع بتطبيق نظام الري الحديث على جميع الزراعات ترشيدا للمياه، واستخدام أعلى مستوى من نظم الري الحديث.