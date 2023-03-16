

قال الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي لمستشفيات طب قصر العيني جامعة القاهرة، إن افتتاح مجمع العيادات الخارجية الجديدة بمستشفى أبو الريش الياباني هو افتتاح قلعة طبية جديدة لعلاج الأطفال.

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"الشروق" على هامش افتتاح اليوم، بحضور محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، أن قسم طب الأطفال من أكـبر أقسام الأطفال على مسـتوى العالم والذي يضم أكبر عدد من الآسرة وكذلك يعمل به أكبر قوة بشرية من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية وأنها ملاذ آمن لأطفال مصر وإضافة جديدة حيث تقدم خدمات متوافقة مع أحدث المعايير العالمية فى التصميمات.

وأشار المدير التنفيذي إلى دراسة وضع مسارات المرضى المترددين على العيادات تم مراعاه وضع الأكواد الدولية فى البناء وكذا أكواد الرعاية الصحية والتزامن منا بالتحول الرقمي فى المنظومة الصحية وأنها ستكون من أوائل القطاعات التى يستحدث فيها هذا المنظومة والخاصة بقطاع العيادات الخارجية بالإضافة إلى ذلك تم استخدام أحدث الأجهزة فى هذا الشأن وتم إنشاء معمل متخصص بها وقسم الأشعة والفحوصات الدقيقة فى أمراض المخ والأعصاب مع العلم أن مستشفى الأطفال يتردد عليها 2 مليون مريض سنويا والمحجوزين بها بنحو 27006 مريض سنويا حيث أن المترددين على العيادات الخارجية 13205.

وتابع: ومن المتوقع أن نزيد نسب حجم المستشفى الحالي بنسبة تزيد عن 50 % كمرحلة أولى نتطلع أن نضاعف الأعداد بالعيادات الخارجية وسنبدأ تدريجيا بالفتح حتى نصل إلى عيادات مسائية وسنبدأ بتشغيل المواعيد الاعتيادية الصباحية وبيان خطة مستقبلية على أن تعمل العيادات بالفترة المسائية لمواكبة الأعداد المتزايدة على المستشفيات متطلعين للحصول على أكبر عدد من المرضى ووضع آليات وسياسات تخدم الزيادة المحتملة من المرضى لاستكمال مسيرة العطاء فى الخدمات العلاجية مع مراعاة المقاييس والاكواد الطبية العالمية.

واستطرد: نحن ملتزمون دائما بتقديم أفضل رعاية ممكنة لأطفالنا بكل ما تحملة الكلمة من معنى، غايتنا هى المريض أولاً مستقبل مشرق وحياة أفضل وأصح لأبنائنا، ونعمل معاً للحفاظ على صحة وحياة أطفالنا وتوفير كل متطلبات الرعاية الطبية المتميزة لهم مجاناً، وترسيخ مفهوم الريادة فى طب الآطفال.