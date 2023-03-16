هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن قمح أوكراني.



وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الخميس- أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن سيكون من 15 إلى 25 أبريل المقبل.



يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قد صرح -في وقت سابق- بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي 3.3 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف إبريل المقبل.