السعودية تدشن برنامج «هدية خادم الحرمين» لتوزيع مليون نسخة من المصاحف

دشن وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الخميس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود البالغة مليون نسخة من المصاحف الشريفة من إصدارات المجمع وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم لـ76 لغة عالمية في 22 دولة حول العالم.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المملكة لتوزيع للمراكز والملحقيات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ.



جاء ذلك خلال زيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، التي دشن خلالها أيضًا المشروع التقني الحديث للمجمع وهو "8 روايات لمصحف المدينة النبوية على تطبيق رشد"، ضمن المشاريع التي ينفذها المجمع لخدمة القرآن الكريم وعلومه.



ونوه وزير الشئون الإسلامية السعودي بالجهود التي تبذلها المملكة لكل ما يخدم القرآن الكريم، وإيصاله لملايين المسلمين في أنحاء العالم، وبالدعم الذي تلقاه الملحقيات والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالخارج من القيادة السعودية لتحقيق رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين.